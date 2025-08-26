Кароль Навроцький наклав вето на допомогу українцям, які не працюють. Про це пише 24 Канал з посиланням на Радіо Свобода, яке цитує заяву Єврокомісії в Брюсселі.

Як ЄК відреагувала на вето на допомогу українцям у Польщі?

Європейська Комісія підтвердила, що держави-члени ЄС зобов'язані надавати необхідну допомогу особам, які користуються тимчасовим захистом, включаючи соціальне забезпечення, медичну допомогу та засоби до існування, особливо коли бенефіціари не мають достатніх ресурсів.

Ця заява була зроблена у відповідь на запити щодо пропозицій президента Польщі внести зміни до законодавства про підтримку українців, які б обмежили фінансову допомогу на дітей та медичне страхування лише для працевлаштованих осіб.

Речник Єврокомісії Маркус Ламмер пояснив, що, хоча Комісія не коментує законопроєкти, вона підкреслює, що надання допомоги має вирішальне значення і що специфіка такої підтримки має визначатися окремими державами-членами ЄС.

Ламмер також підкреслив, що Європейський Союз виділяє кошти державам-членам, щоб допомогти полегшити фінансовий тягар, пов'язаний з прийомом біженців.

Ми лише нещодавно, перед літом, опублікували рішення про надання ще 3 мільярдів державам-членам, які приймають українських біженців,

– нагадав він.

Що передувало заяві Єврокомісії?

У Польщі громадяни України, які мають статус захисту до кінця вересня 2025 року, наразі мають право на щомісячну допомогу на дитину у розмірі 800 злотих, а також на безкоштовний доступ до освіти та охорони здоров'я, що вирівнює їхню підтримку з підтримкою польських сімей.