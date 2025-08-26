Кароль Навроцкий наложил вето на помощь украинцам, которые не работают. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Радио Свобода, которое цитирует заявление Еврокомиссии в Брюсселе.

Как ЕК отреагировала на вето на помощь украинцам в Польше?

Европейская Комиссия подтвердила, что государства-члены ЕС обязаны предоставлять необходимую помощь лицам, которые пользуются временной защитой, включая социальное обеспечение, медицинскую помощь и средства к существованию, особенно когда бенефициары не имеют достаточных ресурсов.

Это заявление было сделано в ответ на запросы относительно предложений президента Польши внести изменения в законодательство о поддержке украинцев, которые бы ограничили финансовую помощь на детей и медицинское страхование только для трудоустроенных лиц.

Представитель Еврокомиссии Маркус Ламмер объяснил, что, хотя Комиссия не комментирует законопроекты, она подчеркивает, что оказание помощи имеет решающее значение и специфика такой поддержки должна определяться отдельными государствами-членами ЕС.

Ламмер также подчеркнул, что Европейский Союз выделяет средства государствам-членам, чтобы помочь облегчить финансовое бремя, связанное с приемом беженцев.

Мы только недавно, перед летом, опубликовали решение о предоставлении еще 3 миллиардов государствам-членам, которые принимают украинских беженцев,

– напомнил он.

Что предшествовало заявлению Еврокомиссии?

В Польше граждане Украины, которые имеют статус защиты до конца сентября 2025 года, сейчас имеют право на ежемесячное пособие на ребенка в размере 800 злотых, а также на бесплатный доступ к образованию и здравоохранению, что выравнивает их поддержку с поддержкой польских семей.