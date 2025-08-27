На фоне событий Посольство Украины в Польше обнародовало разъяснение. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Facebook ведомства.

К теме Обязательства – ни, не слышали: реакция Еврокомиссии на сокращение выплат украинцам в Польше

Как отреагировало посольство Украины на вето Навроцкого?

В посольстве сообщили, что действующий специальный закон действует до 30 сентября 2025 года. В то же время Совет Европейского Союза еще раньше продлил режим временной защиты для украинцев до 4 марта 2027 года, который действует и на территории Польши.

Рекомендуем гражданам Украины воздержаться от поспешных решений, в частности по изменению правового статуса в Польше. Каждая индивидуальная ситуация требует отдельной консультации с юристом для комплексного анализа возможных правовых вариантов,

– отметили в ведомстве.

В своем заявлении дипломатическое учреждение подчеркнуло, что решение, принятые Советом ЕС, являются обязательными для всех стран-членов, а их выполнение гарантируется национальным законодательством.

Посольство также пообещало внимательно следить за развитием событий и своевременно информировать граждан обо всех официальных решениях.

Вето на соцпомощь украинцам в Польше: подробности