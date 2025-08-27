На фоне событий Посольство Украины в Польше обнародовало разъяснение. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Facebook ведомства.
Как отреагировало посольство Украины на вето Навроцкого?
В посольстве сообщили, что действующий специальный закон действует до 30 сентября 2025 года. В то же время Совет Европейского Союза еще раньше продлил режим временной защиты для украинцев до 4 марта 2027 года, который действует и на территории Польши.
Рекомендуем гражданам Украины воздержаться от поспешных решений, в частности по изменению правового статуса в Польше. Каждая индивидуальная ситуация требует отдельной консультации с юристом для комплексного анализа возможных правовых вариантов,
– отметили в ведомстве.
В своем заявлении дипломатическое учреждение подчеркнуло, что решение, принятые Советом ЕС, являются обязательными для всех стран-членов, а их выполнение гарантируется национальным законодательством.
Посольство также пообещало внимательно следить за развитием событий и своевременно информировать граждан обо всех официальных решениях.
Вето на соцпомощь украинцам в Польше: подробности
- 25 августа президент Польши Кароль Навроцкий применил право вето против одобренного Сеймом законопроекта, который предусматривал социальную поддержку для граждан Украины.
- В результате этого решения программа "800+" и бесплатные медицинские услуги теперь будут распространяться только на трудоустроенных украинцев.
- В тот же день президент Польши предложил законодательную инициативу, которая классифицирует символику ОУН-УПА наряду с символами нацизма и коммунизма, с целью остановить "бандеровщину".
- Тем временем правительство Польши готовит альтернативный законопроект об ограничении помощи украинцам.