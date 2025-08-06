Що відомо про українців у Німеччині?
З них 174 080 – жінки, та 125 590 – чоловіки, передає 24 Канал з посиланням на дані Федерального агентства зайнятості Німеччини.
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Крім того, кількість одержувачів соцвиплати Bürgergeld у віці від 15 до 65 років становила 497 210 осіб – 317 250 жінок і 179 970 чоловіків. Потрібно також додати, що цю допомогу отримують лише громадяни Німеччини та українці зі статусом захисту.
Bürgergeld отримували 693 420 громадян України, серед яких 413 290 жінок і 280 120 чоловіків. Така цифра становила на квітень 2025 року.
Однак йдеться не лише про працездатних, а й дітей, молодь та людей похилого віку. Допомогу також одержують 150 660 чоловіків – у віці 18-63 роки.
Тобто рівень працевлаштування українців у Німеччині трохи перевищує 33%. А це дещо нижче, ніж у сусідніх країнах, які прийняли багато біженців з 2022 року.
Важливо! Середня сума виплат за програмою Bürgergeld у березні 2025 року становила 882 євро.
Розмір допомоги залежить від віку та сімейного стану одержувача:
- дорослі та батьки-одинаки отримують 563 євро на місяць;
- подружжя – по 506 євро на кожного;
- діти – від 357 до 471 євро залежно від віку.
Які переваги мають українці в Німеччині?
На відміну від інших біженців зареєстровані українці користуються тимчасовим захистом. Він передбачається параграфом 24 закону про перебування. Цей параграф дозволяє легально перебувати в країні, а також працювати, користуватися соцпослугами тощо.