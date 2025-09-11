40 років тому айсберг A23a відколовся від краю Антарктиди, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express. Тоді він був вдвічі більшим за Лондон та мав вагу трохи менше трильйона тон.

Що відбувається з найбільшим у світі айсбергом?

Колись айсберг розміром з Рот-Айленд загрожував місцям годівлі пінгвінів на віддаленому острові у Атлантичному океані. Проте зараз він починає розколюватися на дрібніші шматочки та навряд чи доживе навіть до кінця листопада.

Тед Скамбос, учений з Університету Колорадо, вважає, що з айсбергом може відбутися раптовий обвал, подібний до лавини льоду у морі. Це не вперше таке відбувається з айсебргами, але щоразу це велика та видовищна подія.

Вперше А23ф відколовся від антарктичного шельфового льодовика Фільхнер-Ренне в 1986 році вздовж масивної тріщини, яку вчені помітили ще за кілька десятиліть до того і назвали "Великою прірвою". Після цього близько трьох з половиною десятиліть біля найпівденнішого континенту світу, застрягши на морському дні Ведднелла. Вже у 2020 році він відколовся та почав дрейфувати на північ.

У серпні минулого року він знову застряг, обертаючись у вихорі океану, що відомий як колона Тейлора. У березні він сів на мілину за 40 миль від узбережжя Південної Джорджії. Айсберг вже утворив кілька менших шматочків, але супутникові знімки NASA ще кілька днів тому показували, що ці менші айсберги були прикріплені до А23а.

Але айсберг віднесло так далеко на північ, що він опинився у місці, де льодовики такого розміру просто не можуть вижити. Це частина нормального життєвого циклу айсбергів – і це те, що відбувається вже тисячі років, тож навряд чи є наслідком зміни клімату.

Вчені очікують, що руйнування айсберга прискориться, і до кінця сезону А23а, ймовірно, швидко розпадеться, просуваючись далі на північ.

