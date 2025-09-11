40 лет назад айсберг A23a откололся от края Антарктиды, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express. Тогда он был вдвое больше Лондона и имел вес чуть меньше триллиона тонн.

Интересно От нескольких евро до сотен: сколько надо иметь при себе средств для въезда в разные страны Европы

Что происходит с крупнейшим в мире айсбергом?

Когда-то айсберг размером с Рот-Айленд угрожал местам кормления пингвинов на отдаленном острове в Атлантическом океане. Однако сейчас он начинает раскалываться на более мелкие кусочки и вряд ли доживет даже до конца ноября.

Тед Скамбос, ученый из Университета Колорадо, считает, что с айсбергом может произойти внезапный обвал, подобный лавине льда в море. Это не впервые такое происходит с айсебргами, но каждый раз это большое и зрелищное событие.

Впервые А23ф откололся от антарктического шельфового ледника Фильхнер-Ренне в 1986 году вдоль массивной трещины, которую ученые заметили еще за несколько десятилетий до того и назвали "Большой пропастью". После этого около трех с половиной десятилетий у самого южного континента мира, застряв на морском дне Ведднелла. Уже в 2020 году он откололся и начал дрейфовать на север.

В августе прошлого года он снова застрял, вращаясь в вихре океана, известный как колонна Тейлора. В марте он сел на мель в 40 милях от побережья Южной Джорджии. Айсберг уже образовал несколько меньших кусочков, но спутниковые снимки NASA еще несколько дней назад показывали, что эти меньшие айсберги были прикреплены к А23а.

Но айсберг отнесло так далеко на север, что он оказался в месте, где ледники такого размера просто не могут выжить. Это часть нормального жизненного цикла айсбергов – и это то, что происходит уже тысячи лет, и вряд ли является следствием изменения климата.

Ученые ожидают, что разрушение айсберга ускорится, и к концу сезона А23а, вероятно, быстро распадется, продвигаясь дальше на север.

Какие еще новости о природных явлениях стоит знать?