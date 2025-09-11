Суммы отличаются: где-то это всего несколько евро, а где-то – десятки и даже сотни. Какие минимальные суммы требуют разные страны Европы, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Eurotrips.
Какие минимальные суммы для въезда в страны Европы?
Правила действуют для безвизовых поездок и касаются как наличных, так и средств на банковских карточках.
Вот примерные требования для популярных стран:
- Польша – 300 злотых при поездке до трех дней, или 100 злотых за каждый день при более длительном пребывании.
- Эстония – около 86 евро в день, одно из самых высоких требований в ЕС.
- Венгрия – всего 3 евро в сутки, минимальная сумма среди стран Шенгена.
- Германия – примерно 45 евро в день на человека.
- Греция – от 50 евро в сутки или не менее 300 евро при короткой поездке.
- Испания – около 71 евро в день.
- Италия – для одного туриста до 5 дней – 269,6 евро, для групп сумма меньше.
- Франция – от 32,5 евро при наличии подтвержденного жилья, или 120 евро, если его нет.
- Швейцария – 91 евро в день, для студентов – 27 евро.
- Литва, Чехия, Финляндия – в среднем 30 – 40 евро в сутки.
В некоторых странах, в частности в Австрии и Люксембурге, размер суммы оценивается в индивидуальном порядке и зависит от конкретной цели визита.
Как проверяют средства на границе?
Путешественники должны знать, что пограничники и визовые офицеры имеют право требовать подтверждения наличия средств при въезде в страну.
Как проверяют наличие средств на границе / Фото Shutterstock
Приемлемыми формами подтверждения являются:
- наличные деньги;
- выписка с банковского счета или квитанции из банкомата;
- справка о бронировании отеля, которая свидетельствует об уплате части стоимости проживания.
Тем, кто намерен пользоваться банковской картой, рекомендуется распечатать выписку, отражающую текущий баланс на счету, до начала путешествия. Это поможет избежать задержек и вопросов на таможенном контроле.
Что нужно знать о правилах пересечения границы в 2025-м?
- С 12 октября 2025 года в ЕС заработает система въезда/выезда (EES), которая заменит паспортные штампы на биометрическую регистрацию.
- EES будет фиксировать пересечения границ и собирать фото, отпечатки пальцев, данные паспорта, дату и место въезда/выезда. Отказ предоставить биометрические данные станет основанием для отказа во въезде.
- А в конце 2026 года Еврокомиссия планирует ввести систему ETIAS. Вместе с ним появится плата за въезд в ЕС.