Оказывается, в некоторых популярных туристических точках за одну только фотографию можно попасть в серьезные юридические проблемы, сообщает 24 Канал со ссылкой на TTW.

Поэтому рассказываем о местах, которые нельзя фотографировать.

Бег быков в Испании

Бег быков – это культовое событие в Испании, что каждый год привлекает тысячи туристов в Памплону. Впрочем, фотографирование во время забега не только не одобряется – это запрещено. Власти Испании ввели строгое правило, запрещающее любую съемку мероприятия.

Запрет существует для того, чтобы избежать отвлечения и обеспечить безопасность участников. И если вас поймают за попыткой сделать селфи или снять видео, это может обернуться большими штрафами.

Сикстинская капелла в Ватикане

Ватикан – это место, имеющее не только историческое, но и религиозное значение. И для того, чтобы сохранить произведения искусства и поддерживать почтительную атмосферу, фотографирование в зале строго запрещено. В частности, фотографирование со вспышкой может со временем повредить фрески.

Лондонский Тауэр

Драгоценности короны, хранящиеся в Лондоне, не просто ценные, но также тщательно охраняются. И запрет на фотографирование был создан также с целью обеспечить безопасность. Нарушение этого правила может привести к немедленному изъятию фото персоналом и большому штрафу.

Пляжи возле международного аэропорта в Пхукете

Ранее пляж возле международного аэропорта в Таиланде был популярным местом для фоток на память, теперь там запрещено фотографироваться – также из соображений безопасности. Риск отвлечения пилотов вспышками камер или дронами привел к созданию ограничения.

И за нарушение правила можно получить немалый штраф.

Дом Анны Франк в Амстердаме

Дом Анны Франк – это важная историческая достопримечательность, а правило о запрете фотографирования помогает поддерживать атмосферу размышлений. Это место – это музей памяти, и фотографирование отвлекало бы от этого.

Хадж, Мекка

Паломничество в Мекку – это один из самых священных ритуалов для мусульман. И несмотря на то, что фото может казаться простым способом запомнить поездку, лучше от них воздержаться. Это считается неуважением и отвлечением от священного опыта. Штрафы взимают не всегда, но местные власти не поощряют фотографирование в святых местах.

Галле в Шри-Ланке

В историческом городе Галле туристы иногда выходят на туристические пути, чтобы сделать невероятные фотографии. Но они игнорируют тот факт, что пути все еще являются активным маршрутом – и это не только опасно, но и незаконно.

После нескольких инцидентов власти Шри-Ланки запретили фотографии на путях, и за это можно получить немалый штраф.

