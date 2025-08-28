В этом году в нем приняли участие 22 тысячи человек – событие транслировалось местным телевидением, а туристы со всего мира присоединились к веселью. Как прошло безумное действо рассказывает 24 Канал со ссылкой на АВС.

Читайте также На Сицилии снова "проснулся" вулкан Этна: для туристов опубликовали предупреждение

Что известно о фестивале Ла Томатина? В этом году фестиваль Ла Томатина отмечает свое 80-летие, впервые он был основан в 1945 году как местное мероприятие для детей. За десятилетия действо превратилось в оживленное зрелище.



К слову, участникам предоставляют специально выращенные помидоры, которые не пригодны для употребления в пищу. Эти томаты не соответствуют необходимым стандартам контроля качества для съедобности.



В проведении мероприятия были перерывы, в частности, его дважды приостанавливали из-за пандемии COVID-19. Однако, сейчас он снова набирает популярность, привлекая посетителей со всего мира, чтобы принять участие в бросании помидоров.

Как прошла битва помидоров в 2025-м?

Жители и гости восточноиспанского города Буньоль приняли участие в оживленном бросании помидоров, которое длилось в течение часа. Главная улица города превратилась в море красного цвета, когда люди бросали и разбили 120 тонн перезрелых помидоров.



Фестиваль Ла Томатина-2025 / Фото Alberto Saiz

Накануне мероприятия городские власти приняли меры предосторожности, накрыв фасады зданий брезентом, чтобы защитить их от цветного хаоса. Тогда как участники выходили с праздника, облитые томатной мякотью с ног до головы.

Каждый предмет одежды и почти каждый сантиметр обнаженной кожи и волос участников превратились в кетчуп, многие были в белых рубашках, которые быстро окрасились в красный цвет. Громкая музыка придала мероприятию атмосферу рейва,

– говорится в сообщении.

Как это было: смотрите видео

При этом участники фестиваля должны придерживаться ключевого правила безопасности: каждый помидор должен быть раздавлен перед бросанием, чтобы уменьшить риск травмирования. Чтобы еще больше повысить безопасность во время оживленного мероприятия, многие посетители выбирают защитные очки и ушные затычки.



Тысячи людей бросались помидорами / Фото Alberto Saiz

В конце фестиваля пушечный выстрел оповестил участников о конце битвы. Когда адреналин иссяк, они имели возможность воспользоваться общими душевыми кабинами, а рабочие начали смывать улицы от багряной жидкости.

К слову, в эти выходные, 24 августа, отмечали День Независимости Украины – праздник стойкости, мужества и единства. По этому случаю в Варшаве состоялось масштабное событие, которое собрало около 30 тысяч человек.