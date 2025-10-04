Чимало українців зараз живуть за кордоном, і Італія є досить популярним вибором, повідомляє 24 Канал з посиланням на olha_tarycheva.

Цікаво "Ми закликаємо до дій": Ryanair вимагає збивати дрони над аеропортами в Європі

Чого не вистачає українці в Італії?

Українка, що переселилася до Італії, повернулася на батьківщину всього на кілька тижнів – і одразу ж помітила чимало речей, яких у Італії їй не вистачає. Передусім вона згадала про супи – борщ, солянка та інші рідкі страви, які часто їдять в Україні, для італійців є чимось рідкісним та дуже незвичним.

Наступний пункт списку – це кава.

В Україні каву можна випити на кожному кроці, і вона реально смачна. Ще й вибір від безлактозного та бананового молока до декафа на будь-який смак та гаманець,

– поділилася дівчина.

А ось в Італії ж, за словами українки, знайти у кав'ярнях переважно можна тільки еспресо "на пересмажених зернах".

Українка розповіла про життя в Італії: дивіться відео

Ще одна річ. якої не вистачає українці в Італії – це хліб. Вона переконана, що жодна чіабата не може замінити домашній батон чи український чорний хліб. Також в Італії не такі хороші служби таксі – якщо в Україні можна замовити машину за кілька хвилин, за кордоном доведеться чекати значно довше, а часом ще й потрібно пояснювати водієві, куди їхати.

Останнє, про що згадала українка – це свята.

Те, як українці святкують Різдво чи Великдень, з піснями й традиціями, і цією особливою атмосферою – такого в Італії мені дуже не вистачає,

– розповіла дівчина.

Що ще про життя за кордоном варто знати?