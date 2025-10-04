Многие украинцы сейчас живут за границей, и Италия является достаточно популярным выбором, сообщает 24 Канал со ссылкой на olha_tarycheva.

Интересно "Мы призываем к действиям": Ryanair требует сбивать дроны над аэропортами в Европе

Чего не хватает украинке в Италии?

Украинка, переселившаяся в Италию, вернулась на родину всего на несколько недель – и сразу же заметила немало вещей, которых в Италии ей не хватает. Прежде всего она вспомнила о супы – борщ, солянка и другие жидкие блюда, которые часто едят в Украине, для итальянцев является чем-то редким и очень необычным.

Следующий пункт списка – это кофе.

В Украине кофе можно выпить на каждом шагу, и он реально вкусный. Еще и выбор от безлактозного и бананового молока до декафа на любой вкус и кошелек,

– поделилась девушка.

А вот в Италии же, по словам украинки, найти в кофейнях преимущественно можно только эспрессо "на пережаренных зернах".

Украинка рассказала о жизни в Италии: смотрите видео

Еще одна вещь. которой не хватает украинке в Италии – это хлеб. Она убеждена, что ни одна чиабата не может заменить домашний батон или украинский черный хлеб. Также в Италии не такие хорошие службы такси – если в Украине можно заказать машину за несколько минут, за рубежом придется ждать значительно дольше, а порой еще и нужно объяснять водителю, куда ехать.

Последнее, о чем вспомнила украинка – это праздники.

То, как украинцы празднуют Рождество или Пасху, с песнями и традициями, и этой особой атмосферой – такого в Италии мне очень не хватает,

– рассказала девушка.

Что еще о жизни за границей стоит знать?