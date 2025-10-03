В частности, с таким заявлением выступил генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири. В интервью Politico он заявил, что дроны, которые нарушают работу аэропортов, необходимо немедленно уничтожать, пишет 24 Канал.

Как Ryanair реагирует на дроны, угрожающие аэропортам ЕС?

Гендиректор Ryanair раскритиковал лидеров ЕС за неспособность защитить стратегические объекты от атак беспилотников. По его мнению, дроны, которые нарушают работу аэропортов, необходимо немедленно уничтожать.

Почему мы не сбиваем эти дроны? Если российский военный самолет пересекает воздушное пространство НАТО, его перехватывают. Почему же иначе с беспилотниками?

– отметил он.

В своих комментариях О'Лири сообщил, что три недели назад польские аэропорты испытали значительные сбои в работе, когда беспилотники вызвали остановку полетов на 4 часа. Он отметил, что подобные инциденты произошли в Дании на прошлой неделе.

Он добавил, что эти события "требуют действий" для решения проблемы. Он также поднял вопрос об эффективности нынешних мер под названием "Стены дронов", которые обсуждали на заседании European Council.

Я не думаю, что дроновая стена имеет какой-то эффект. Разве вы думаете, что россияне не могут запустить дрон с территории Польши?

– сказал он.

Кроме того, глава Ryanair выразил скептицизм относительно стратегий Евросоюза, направленных на защиту от угроз, которые представляют российские беспилотники.

Что известно о беспилотниках в воздушном пространстве ЕС?