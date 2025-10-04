Чимало українців зараз проживають у Польщі – і цю країну обирають з безлічі різних причин, повідомляє 24 Канал з посиланням на katrin_u_wroclaw. Українка, що зараз живе у Вроцлаві, розповіла, які є плюси у житті в Польщі

Які є переваги у житті в Польщі?

Перший і найважливіший плюс для блогерки – це близькість до України.

Рідні та друзі залишаються вдома, а з Польщі простіше приїхати. Ну як простіше – це півтори доби дороги, але все одно краще, ніж летіти через пів світу,

– поділилася дівчина.

Ще одна важлива причина, чому українка обрала для життя Польщу – це податки, адже вони там нижчі, ніж у більшості інших країн Європи. Дівчина поділилася, що не хоче віддавати "половину зарплати", і зрештою не отримувати майже нічого у відповідь – не найкраща перспектива для неї.

Українка розповіла, чому переїхала в Польщу: дивіться відео

Третьою перевагою у виборі Польщі для життя для неї стали українці, адже в країні їх зараз дуже багато. Через це до життя в іншій країні адаптуватися набагато простіше. І польську мову вивчити набагато простіше, ніж інші європейські, як-от іспанську чи німецьку.

Остання, але не за важливістю причина, чому українка обрала Польщу для переїзду – це ціни.

Ціни тут трішки нижчі, ніж у багатьох країнах ЄС,

– додала блогерка.

