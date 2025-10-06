Согласно последним данным, невероятные 29,2% жителей Монако имеют семизначный банковский баланс, сообщает 24 Канал со ссылкой на Diario AS.

Интересно 5 вещей, которых украинцы не хватает в Италии: неожиданный список

Сколько миллионеров живет в Монако?

Монако – это цветущая европейская площадка для богачей и знаменитостей, и этот город-государство является самым густонаселенным городом в мире, если говорится о количестве миллионеров на квадратный метр. Причин, почему в Монако так много миллионеров, немало. Страна является настоящим налоговым раем для богатых, а вечерний образ жизни и почти постоянно теплая погода делают Монако идеальным для отдыха.

В городе проживает около 38 тысяч человек – а это значит, что для достижения 29% миллионеров нужно только 11 000. Кроме того, высокая стоимость недвижимости, что составляет от 53 000 до 100 000 евро за квадратный метр, отпугивает людей, не имеющих очень много денег.

Еще один необычный факт о Монако – в городе практически нет бедности, пишет Business Insider. Правительство реинвестирует доходы от туризма и т.д. обратно в общество для того, чтобы улучшить качество жизни и побудить состоятельных туристов возвращаться в Монако и покупать там недвижимость.

Несмотря на то, что большинство улучшений имеют целью привлечения иностранцев, местные жители также получают от этого выгоду.

Немало миллионеров проживают также и в Париже, и в Нью-Йорке. Если говорить количественно, то в американском городе богачей значительно больше – и все же они составляют только 4,6% от общего населения города.

Что еще о жизни за границей следует знать?