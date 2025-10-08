Морський парк у Канаді виставив умови уряду, і якщо він не погодиться на них, погрожує "евтаназувати" 30 китів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express. Морський парк вимагає екстреного фінансування, або ж дозвіл на "гуманне переміщення" тварин до Китаю.

Що відомо про білух у канадському морському парку?

Морський парк поблизу Ніагарського водоспаду повідомив міністерці рибальства Канади, що білух буде "евтаназовано", якщо країна не надасть дозволу на їхнє переміщення до Китаю, або ж не виділить додаткове фінансування для догляду за тваринами. Компанія написала листа Джоан Томпсон та розкрила свій "критичний фінансовий стан" й попередила, що рішення про евтаназію китів вже обговорюється.

Морський парк закрили для відвідувачів ще попереднього року, а під пильну увагу громадськості та активістів він потрапив через ставлення до тварин. З 2019 року у парку загинуло 20 китів, одна косатка та 19 білух. У канадському парку переконані, що ті 30 білух, що досі перебувають у закритому парку, потрібно негайно відправити до китайського Chimelong Ocean Kingdom – і це було б "єдиним життєздатним варіантом" для китів.

Втім, міністерка напередодні відхилила запит компанії на необхідні дозволи на експорт китів.

Серйозність фінансової кризи в Marineland неможливо переоцінити; будь-яка подальше зволікання ставить під загрозу добробут і безпеку китів, і ми боїмося, що в нас закінчується час на дії, – мовиться у листі.

Також у морському парку попередили, що якщо уряд не надасть необхідних дозволів чи ресурсів, евтаназія білух стане "прямим наслідком рішення міністерки".

Чому канадський уряд не дає дозволу на переміщення китів?

Міністерка Джоан Томпсон раніше заявила журналістам, що "всі кити мають бути в океані, а не в акваріумах для розваг". Втім, у морському парку заперечили, що відповідного "заповідника" в океані не існує. Кити були народжені у неволі та можуть не вижити в умовах відкритого океану, пише New York Times.

Втім, міністерка наполягла на відмові у дозволі, посилаючись на посилення законодавства Канади про рибальство 2019 року: воно заборонило використання китів та дельфінів для розважальних цілей. Саме цей закон, за її словами, забороняє переміщення китів.

