Шахрайські схеми – це не новина для туристів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Travel+Leisure. І зараз набуває популярності нова: шахраї крадуть багажні бирки, аби подавати фальшиві заяви про втрачений багаж та отримувати компенсацію.

Якого шахрайства слід остерігатися в аеропортах?

Під час подорожей літаком експерти радять особливу увагу приділити своїм багажним биркам та слідкувати, аби їх не вкрали – адже саме їх зараз використовують шахраї для того, аби отримати гроші. Вони викрадають білі бирки зі штрих-кодами пасажирів, що часто містять і конфіденційну інформацію, а тоді намагаються отримати компенсацію за "втрачений багаж".

Тож, будь ласка, будьте обережні та не знімайте свої бирки в аеропорту. Шахраї можуть вкрасти з них достатньо інформації, щоб використати ваш маршрут подорожі для отримання оплати, – поділився співробітник авіакомпанії з багажу.

В соцмережах чимало мандрівників радять пасажирам після подорожі подрібнювати чи викидати бирки. Це вже не перший випадок з таким шахрайством.



Туристам варто бути обережними з шахраями / Фото Pexels

Та ще одна річ, якої варто остерігатися в аеропортах – це використання публічних USB-портів для зарядки телефона. Раніше ми вже розповідали, що такі порти можуть використовувати хакери для того, аби отримати особисті дані.

Що ще потрібно знати туристам перед поїздкою за кордон?