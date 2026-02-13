Коли мовиться про романтичну подорож, чимало людей уявляють Париж. І попри те, що столиця Франції й справді відома також і як столиця кохання, є чимало інших міст, що ідеально підійдуть для парної поїздки, пише Euronews.
Куди поїхати на День святого Валентина?
Міст зітхань у Венеції
Якщо ви шукаєте романтики, Венеція – це один з найкращих варіантів. А легенда про Міст зітхань породила одну з найвідоміших романтичних традицій Європи – поцілунок під ним на заході сонця начебто гарантує вічне кохання.
Севілья
Севілья – це справжня перлина Іспанії, яка не так добре відома серед туристів, як більш популярні Барселона чи Мадрид. Тут у лютому можна насолодитися вузькими вуличками та делікатними балконами без натовпів туристів.
Карлів міст у Празі
Перетин Влтави через Карлів міст на світанку чи після заходу сонця – це надзвичайно романтична прогулянка. За традицією поцілунок на мосту має принести парі удачу та вірність.
Міст Гогенцоллернів у Кельні
Мости дуже часто стають символами кохання, і цей незвичний міст у Німеччині – не виняток. Тисячі пар приїздять з усієї Європи, аби встановити на нього замок, що символізує обіцянку вірності.
А величний Кельнський собор створює ідеальне тло для святкування Дня святого Валентина.
Сади Тіволі у Копенгагені
Тіволі – це не просто вулиця, це справжній історичний парк, де романтика відчувається серед вогнів, казкової архітектури та озер. А взимку та навесні сади там доводять, що кохання не знає пори року.
Будинок Джульєтти у Вероні
Верона, місто відомої та трагічної історії кохання, притягує туристів протягом всього року. Але саме 14 лютого, на День закоханих, тут відчувається особлива романтична атмосфера.
Краків
Краків – це місто, що може похвалитися найбільшою у Європі ринковою площею, і саме це місто постійно очолює опитування щодо співвідношення ціни та якості. Тут можна досить доступно провести неймовірно романтичні вихідні, пише Metro.
