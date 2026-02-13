Когда говорится о романтическом путешествии, многие представляют Париж. И несмотря на то, что столица Франции действительно известна также и как столица любви, есть немало других городов, идеально подойдут для парной поездки, пишет Euronews.

Куда поехать на День святого Валентина?

Мост вздохов в Венеции

Если вы ищете романтики, Венеция – это один из лучших вариантов. А легенда о Мосте вздохов породила одну из самых известных романтических традиций Европы – поцелуй под ним на закате вроде бы гарантирует вечную любовь.

Севилья

Севилья – это настоящая жемчужина Испании, которая не так хорошо известна среди туристов, как более популярные Барселона или Мадрид. Здесь в феврале можно насладиться узкими улочками и деликатными балконами без толп туристов.

Карлов мост в Праге

Пересечение Влтавы через Карлов мост на рассвете или после захода солнца – это очень романтическая прогулка. По традиции поцелуй на мосту должен принести паре удачу и верность.

Мост Гогенцоллернов в Кельне

Мосты очень часто становятся символами любви, и этот необычный мост в Германии – не исключение. Тысячи пар приезжают со всей Европы, чтобы установить на него замок, символизирующий обещание верности.

А величественный Кельнский собор создает идеальный фон для празднования Дня святого Валентина.

Сады Тиволи в Копенгагене

Тиволи – это не просто улица, это настоящий исторический парк, где романтика чувствуется среди огней, сказочной архитектуры и озер. А зимой и весной сады там доказывают, что любовь не знает времени года.

Дом Джульетты в Вероне

Верона, город известной и трагической истории любви, притягивает туристов в течение всего года. Но именно 14 февраля, на День влюбленных, здесь чувствуется особая романтическая атмосфера.

Краков

Краков – это город, что может похвастаться крупнейшей в Европе рыночной площадью, и именно этот город постоянно возглавляет опрос по соотношению цены и качества. Здесь можно достаточно доступно провести невероятно романтические выходные, пишет Metro.

Что еще следует знать туристам в Европе?