7 октября перед пунктом пропуска "Рава-Русская" начнут ремонт дорожного покрытия, из-за чего движение может быть существенно затруднено, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

Интересно ЕС меняет правила пересечения границы: обновленная процедура для украинцев с 12 октября

На каком пункте пропуска ожидаются задержки?

С 09:00 утра 7 октября начнутся дорожные работы на обеих полосах движения на пункте пропуска "Рава-Русская". Предварительно работы продлятся вплоть до 30 октября.

Стартует ремонт с полос въезда – и поэтому придется временно перекрыть движение на них полностью. Транспорт взамен будут направлять на одну из полос, предназначенную для выезда из Украины.

Это приведет к тому, что оформление транспортных средств на выезд может существенно замедлиться, ведь будет работать только одна полоса движения. Эту информацию просят учесть при планировании поездок и, по возможности, воспользоваться альтернативными пунктами пропуска.

Какие есть альтернативные пункты пропуска?

Кроме пункта пропуска "Рава-Русская", можно воспользоваться другими вариантами для более быстрой и комфортной поездки.

Ягодин – Дорогуск . Пункт пропуска расположен на международном автомобильном пути Е373. Тип пункта автомобильный, грузовой и пассажирский, работает он круглосуточно.

. Пункт пропуска расположен на международном автомобильном пути Е373. Тип пункта автомобильный, грузовой и пассажирский, работает он круглосуточно. Краковец – Корчева . Расположен на международной трассе М10, соединяющей Украину и Польшу через один из самых коротких участков границы. Пункт пропуска работает круглосуточно и обслуживает грузовой транспорт, автобусы и легковые автомобили.

. Расположен на международной трассе М10, соединяющей Украину и Польшу через один из самых коротких участков границы. Пункт пропуска работает круглосуточно и обслуживает грузовой транспорт, автобусы и легковые автомобили. Шегини – Медика . Расположен на международной трассе М11, ведущей в польский город Перемышль и работает круглосуточно. Особенность пункта пропуска заключается в том, что есть возможность пересечь границу пешком. Для пешеходов предусмотрена отдельная полоса.

. Расположен на международной трассе М11, ведущей в польский город Перемышль и работает круглосуточно. Особенность пункта пропуска заключается в том, что есть возможность пересечь границу пешком. Для пешеходов предусмотрена отдельная полоса. Грушев – Будомеж. Это один из наименее загруженных переходов на границе Украины и Польши. Он компактный и привлекает путешественников меньшим количеством транспорта. Расположен в 70 километрах от Львова и работает круглосуточно. Обслуживает пункт пропуска легковые автомобили и пешеходов.

Какие еще новости о поездках за границу стоит знать?