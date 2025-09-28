В рамках значительного расширения своей маршрутной сети перевозчик объявил о планах ввести с декабря еще рейсы в Познань и Гдыню. Пилотная фаза проекта RegioJet в Польше продлится до марта 2026 года, пишет 24 Канал со ссылкой на Bezprawnik.

Что известно о железнодорожном рейсе Варшава – Краков?

Чешский железнодорожный оператор железнодорожный оператор RegioJet официально объявил о запуске своих пилотных железнодорожных рейсов в Польшу. Начальный маршрут соединит Краков и Варшаву, а впоследствии будут и дополнительные маршруты, включая Краков – Варшава – Гдыня, Варшава – Познань и Варшава – Острава – Прага/Вена.

Пассажиры будут иметь доступ к четырем различным классам обслуживания: Low Cost, Standard, Relax и Business. Три из этих классов будут предоставлять бесплатные удобства, такие как кофе, вода, Wi-Fi и мультимедийные опции.

Цены на билеты установлены по конкурентным ценам – от 39 злотых за лоукост до 69 злотых за бизнес-класс.

В отличие от традиционных вагонов-ресторанов, RegioJet введет услугу заказа еды через мобильное приложение, что позволит пассажирам получать пищу непосредственно на свои места. Цены на эту услугу значительно ниже, чем у конкурентов: обед из двух блюд можно будет заказать за 20 злотых, а десерт будет стоить всего 2 злотых.

