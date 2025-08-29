Пытаясь конкурировать с Eurostar на рынке перевозок через Ла-Манш, Uber объявил о планах ввести собственный железнодорожный сервис. Инициатива будет включать 10 скоростных поездов, которые будут предлагать прямое сообщение из Лондона в крупные города Европы, пишет 24 Канал со ссылкой на Euronews.

Что известно об Uber Trains?

Компания Uber анонсировала новый проект под названием Uber Trains, запуск которого запланирован на 2029 год. Эта инициатива обеспечит прямое сообщение из Лондона в несколько крупных городов Европы через тоннель под Ла-Маншем.

Поезда будут отправляться с международного вокзала Стратфорд на востоке Лондона, а на маршруте будут курсировать 10 высокоскоростных поездов. Ожидается, что билеты на поезда можно будет приобрести через приложение Uber.

Мы считаем, что культура обслуживания "клиент превыше всего" в сочетании с отличными ценами и действительно инновационными предложениями поможет возродить железнодорожные путешествия,

– говорится в сообщении.

Поезда Uber будут делать остановки в ключевых городах на маршруте, включая международный вокзал Стратфорд и будущий международный вокзал Эббсфлит в Великобритании, а также Париж и Лилль во Франции и Брюссель в Бельгии.

Заботясь о комфорте пассажиров, Uber уверяет, что поезда будут оборудованы современными купе эконом- и бизнес-класса, с Wi-Fi, зарядными устройствами для гаджетов, а также широким выбором еды и напитков.

Какие еще уникальные услуги имеет Uber?