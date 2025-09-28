В рамках значного розширення своєї маршрутної мережі перевізник оголосив про плани запровадити з грудня ще рейси до Познані та Гдині. Пілотна фаза проєкту RegioJet у Польщі триватиме до березня 2026 року, пише 24 Канал з посиланням на Bezprawnik.

Читайте також Ryanair відклав повний перехід на е-квитки: остаточна дата та нова процедура реєстрації

Що відомо про залізничний рейс Варшава – Краків?

Чеський залізничний оператор RegioJet офіційно оголосив про запуск своїх пілотних залізничних рейсів до Польщі. Початковий маршрут з'єднає Краків та Варшаву, а згодом будуть й додаткові маршрути, включаючи Краків – Варшава – Гдиня, Варшава – Познань і Варшава – Острава – Прага/Відень.

Пасажири матимуть доступ до чотирьох різних класів обслуговування: Low Cost, Standard, Relax та Business. Три з цих класів надаватимуть безплатні зручності, такі як кава, вода, Wi-Fi та мультимедійні опції.

Ціни на квитки встановлені за конкурентними цінами – від 39 злотих за лоукост до 69 злотих за бізнес-клас.

На відміну від традиційних вагонів-ресторанів, RegioJet запровадить послугу замовлення їжі через мобільний додаток, що дозволить пасажирам отримувати їжу безпосередньо на свої місця. Ціни на цю послугу значно нижчі, ніж у конкурентів: обід з двох страв можна буде замовити за 20 злотих, а десерт коштуватиме лише 2 злотих.

Які ще останні новини залізниці?