З цієї дати пасажири більше не зможуть завантажувати й видруковувати паперові посадкові талони. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Ryanair.

Коли Ryanair перейде на електронні квитки?

З 12 листопада авіакомпанія переходить на повністю цифрову систему. Пасажири повинні будуть використовувати цифровий посадковий талон, згенерований через додаток myRyanair, під час реєстрації на рейс.

Ryanair підкреслив, що майже 80% з 206 мільйонів пасажирів вже користуються цифровими посадковими талонами.

Щоб забезпечити плавний перехід на повністю цифрові посадкові талони для наших клієнтів, ми почнемо його з середи, 12 листопада, коли зазвичай спостерігається невелике затишшя в подорожах після напруженого періоду міжсезоння,

– заявила директорка з маркетингу Ryanair Дара Бреді.

Цей перехід обіцяє швидшу, зручнішу та екологічно чистішу подорож. На додаток до цифрової посадки, myRyanair тепер пропонує функції, які дозволяють клієнтам замовляти їжу та напої з пріоритетним обслуговуванням, а також отримувати сповіщення про скасування та перенесення рейсів.

Яка реакція на електронний "check-in" Ryanair?

Пасажири висловили занепокоєння щодо використання смартфонів під час посадки на борт літака, повідомляє Simple Flying. Вказують на такі потенційні проблеми, як розряджені батареї, загублені пристрої та незнайомство з цифровою системою як ризики повністю цифрового підходу. Деякі особливо незадоволені навіть закликали бойкотувати Ryanair.

Намагаючись розвіяти ці побоювання, генеральний директор Ryanair Майкл О'Лірі запевнив, що ті, хто відчуває труднощі зі смартфонами, все одно матимуть можливість отримати паперовий посадковий талон в аеропорту без сплати звичайного збору за повторну видачу в розмірі 27 доларів США, за умови, що пройшли онлайн-реєстрацію на рейс.

Крім того, авіакомпанія підтвердила, що пасажири, які не матимуть доступу до своїх пристроїв, все одно зможуть пройти на посадку, використовуючи порядковий номер, згенерований під час реєстрації.

Що треба знати про подорожі з Ryanair?