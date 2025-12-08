Коста-дель-Соль – це популярний курорт в Іспанії, куди щороку з'їжджаються тисячі людей. Та минулої п'ятниці туристи панікували – адже місто вранці стало осередком землетрусу, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Що відомо про землетрус в Іспанії?

Після початку землетрусу андалузька влада оголосила про активацію плану сейсмічної допомоги на випадок надзвичайних ситуацій. Через землетрус дзвінки щодо екстреної допомоги надійшли ще з кількох дуже популярних іспанських міст – Малаги, Севільї та Кордови.

Оголошення щодо сейсмічної тривоги пролунало лише через два тижні після того, як у Кадісі проводили навчання щодо цунамі – під час них сотні тисяч туристів та місцевих мешканців отримали сповіщення щодо тривоги на телефон.

Втім, через землетрус місцева влада активувала Оперативну ситуацію 0 – а це найнижчий рівень плану реагування на землетрус, що не передбачає оголошення надзвичайного стану. Землетрус був не дуже сильний, тож після нього не повідомлялося про жодні руйнування.

Втім, під час землетрусу місцева влада радила мешканцям під час землетрусу залишатися вдома, уникати ліфтів та триматися якомога далі від вікон – а також слідкувати за офіційними оновленнями щодо ситуації, пише Euro Weekluy News.

У Іспанії вже проводили навчання щодо землетрусів – систему активували у найпопулярніших туристичних районах Андалусії. Метою навчань було імітувати землетрус, подібний до того, що стався на Піренейському півострові та у Північно-Західній Африці 1 листопада 1755 року – він відомий як Великий Лісабонський землетрус, і його магнітуда становила принаймні 8 балів за шкалою Ріхтера.

Цей землетрус спричинив чимало пожеж через свічки, що горіли на церковних службах, а також цунамі висотою близько 9 метрів. За різними оцінками, цунамі та землетрус забрали життя близько 50 – 60 тисяч людей.

