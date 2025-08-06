Эксперты бьют тревогу из-за одной чрезвычайно распространенной ошибки – она может незаметно разрушить целую поездку и создать еще ряд проблем, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

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Что нельзя делать в аэропорту?

В аэропортах все популярнее становится схема мошенничества с телефонами: хакеры вмешиваются в публичные USB-порты зарядки и тайно устанавливают на них вредоносное программное обеспечение. В конце концов это приводит к тому, что у людей, которые хотят немного зарядить телефон перед полетом, воруют конфиденциальные данные.

Несмотря на то, что угроза может показаться несерьезной, последствия могут быть действительно ужасными – и через сезон путешествий, когда путешественников особенно много, а мошенники особенно бдительны, эксперты советуют быть чрезвычайно осмотрительными.



Лучше не пользоваться зарядками в аэропортах / Фото Pexels

Обычно общедоступные USB-станции расположены у выходов на посадку, в залах ожидания и терминалах, и эксперты советуют пользоваться ими только при особой необходимости.

Лучший совет прост: всегда используйте собственное зарядное устройство и кабель. Этот один шаг может помочь предотвратить доступ к вашему устройству мошенниками,

– поделился представитель Talkmobile.

В отличие от обычных розеток, USB-порты могут передавать не только питание, но и данные, и это делает их очень уязвимыми к вмешательству киберпреступников. Шпионские программы, установленные ими, могут предоставить мошенникам доступ к вашим фотографиям, паролей, банковских счетов и остальной конфиденциальной информации.

Особенно высокие риски в оживленных туристических центрах.

К слову, осторожными стоит быть и на круизных лайнерах – пассажирам советуют изменить на телефоне две настройки, иначе можно получить счет на более 50 тысяч гривен.