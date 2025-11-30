Напередодні зимових свят хочеться порадувати близьких людей подарунками, та перед тим, як обирати їх, краще переконатися спершу, що їх вдасться провезти за кордон без проблем, повідомляє 24 Канал з посиланням на Your Europe.

Цікаво Прикордонний і митний контроль проводитимуть прямо в вагонах: коли це станеться

Які продукти не можна ввозити до ЄС як подарунки?

Дуже часто в подарунок везуть побутову техніку – та ввозити більше, ніж одну одиницю її заборонено, тож це потрібно врахувати під час вибору. Окрім того, без офіційного дозволу не можна везти також і культурну спадщину та різноманітні пам'ятки.

Зверніть увагу й на їстівні подарунки – деякі продукти у ЄС ввозити суворо заборонено. Зокрема, діє ця заборона на м'ясні, молочні продукти та молоко. До них входять також сир, кисломолочні сири, м'ясні нарізки, свіже м'ясо чи консерви.

Зважайте також, що проблеми можуть виникнути навіть з шоколадом. Іноді митники "заплющують очі" на бутерброди, але можуть змусити з'їсти їжу на кордоні чи викинути її у сміття. Зважайте, що навіть запаковані товари з заборонених категорій провести за кордон не вдасться.

Також не можна провозити й багато популярного делікатесу – осетрової ікри. Максимальна дозволена кількість на людину – це всього 125 грамів.

Окрім того, популярним подарунком є алкоголь. З ним також варто виявити уважність та перевірити норми ввезення перед тим, як пакувати багаж.

Через наземні КПП (пішки чи на автомобілі) можна провозити не більше, ніж 1 літр міцних алкогольних напоїв чи 2 літри напоїв середньої міцності, а також 4 літри вина, пише Commission Europa.

Що ще потрібно знати туристам?