Якщо ви хочете привезти додому з Німеччини по-справжньому унікальний магазин, іноді краще оминути популярні туристичні магазини. Натомість варто звернути увагу на милу німецьку традицію, про яку чимало мандрівників навіть не знають, повідомляють 24 Канал з посиланням на de.nina.de.

Що привезти з Німеччини як сувенір?

Вже наближається зима, і чимало людей вже починають шукати подарунки до Різдва – а в Німеччині можна придбати цікавий і незвичний сувенір, що точно здивує усіх знайомих і друзів. Мовиться про ароматні конуси, які можуть мати різні запахи – від кориці та хвої до шоколаду та диму від каміна.

Придбати їх можна всього за 1,35 євро за коробочку, і попри таку невисоку ціну, можуть швидко створити атмосферу Різдва.

Ці конуси з'явилися в Німеччині ще понад 100 років тому в гірському регіоні Ерцгебірґе. Саме там майстри почали робити дерев'яних чоловічків, які курять,

Мініатюрні дерев'яні фігурки створюють спеціально для запашних конусів. Дерев'яних чоловічків можна розкрити навпіл – і всередині є невеликий отвір для конуса. Тоді отвори у дереві починають випускати ароматний дим, створюючи враження, що дерев'яний чоловічок "курить".

Українка показала цікавий сувенір з Німеччини: дивіться відео

Що цікаво – фігурки бувають зовсім різних розмірів та форм: є рибалки, лісоруби, музиканти чи священники. Свою фігурку українка придбала у Кауфланді.

