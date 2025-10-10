Окрім майбутніх розширень мережі, лоукостер з червня 2026 року базуватиме в цьому місті третій сучасний літак Airbus A321neo. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Wizz Air.
Куди Wizz Air літатиме з Вроцлава?
Нові рейси Wizz Air з польського міста Вроцлав буде додано за такими європейськими напрямками:
- Гран-Канарія (Іспанія) – з 5 грудня 2025 року;
- Катанія (Італія) – з 30 березня 2026 року;
- Охрид (Північна Македонія) – з 7 червня 2026 року;
- Варна (Болгарія) – з 15 червня 2026 року;
- Кефлавік (Ісландія) – з 16 червня 2026 року;
- Дортмунд (Німеччина) – з 25 жовтня 2026 року.
Квитки вже у продажу на сайті wizzair.com та через мобільний додаток WIZZ.
Wizz Air також оголосила про плани збільшити частоту польотів з червня 2026 року за чотирма напрямками: Барселона та Малага в Іспанії, Барі в Італії та Тирана в Албанії.
Розширенню географії польотів сприяє додавання третього літака до бази Wizz Air у Вроцлаві. Це, як очікується, забезпечить приблизно 500 000 додаткових місць на рейсах до та з міста.
Які останні новини Wizz Air?
Авіакомпанія Wizz Air оголосила про плани поступово припинити свою діяльність в аеропорту Відня, що знаменує собою кінець її присутності в австрійській столиці з 2018 року.
Лоукостер також розширює свою маршрутну мережу, відкриваючи кілька нових рейсів з Польщі та Литви. Зокрема, рейси будуть запущені з Гданська та Вільнюса.
Тим часом з 1 вересня 2025 року Wizz Air припинила польоти з Абу-Дабі через певні причини.