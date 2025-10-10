Кроме будущих расширений сети, лоукостер с июня 2026 года будет базировать в этом городе третий современный самолет Airbus A321neo. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Wizz Air.

Читайте также Ryanair забирает еще 1,2 миллиона мест в Испанию: в одном регионе лоукостера не будет вообще

Куда Wizz Air будет летать из Вроцлава?

Новые рейсы Wizz Air из польского города Вроцлав будут добавлены по таким европейским направлениям:

Гран-Канария (Испания) – с 5 декабря 2025 года;

(Испания) – с 5 декабря 2025 года; Катания (Италия) – с 30 марта 2026 года;

(Италия) – с 30 марта 2026 года; Охрид (Северная Македония) – с 7 июня 2026 года;

(Северная Македония) – с 7 июня 2026 года; Варна (Болгария) – с 15 июня 2026 года;

(Болгария) – с 15 июня 2026 года; Кефлавик (Исландия) – с 16 июня 2026 года;

(Исландия) – с 16 июня 2026 года; Дортмунд (Германия) – с 25 октября 2026 года.

Билеты уже в продаже на сайте wizzair.com и через мобильное приложение WIZZ.

Wizz Air также объявила о планах увеличить частоту полетов с июня 2026 года по четырем направлениям: Барселона и Малага в Испании, Бари в Италии и Тирана в Албании.

Расширению географии полетов способствует добавление третьего самолета к базе Wizz Air во Вроцлаве. Это, как ожидается, обеспечит примерно 500 000 дополнительных мест на рейсах в и из города.

Какие последние новости Wizz Air?