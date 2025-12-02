Зимними отпусками, что раньше были редкостью, сейчас никого не удивить – все больше путешественников стремятся обойти туристический сезон и насладиться популярными местами в холодные, но спокойные месяцы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express. И одну европейскую страну в этом году лучше обойти – ведь она получила статус наиболее переполненного туристического направления в мире.

В какой стране Европы больше всего туристов?

Казалось бы, что такие страны, как Греция и Италия, с их невероятными морскими курортами, должны притягивать больше всего отдыхающих, и это не так. Есть одна страна без выхода к морю, где на одного местного жителя приходится три туриста.

Население этой страны составляет всего 9 миллионов, а вот ежегодно посещает страну 32 миллиона иностранных туристов. Соотношение составляет один житель на 3,6 туриста – и этой страной является Австрия. Большинство туристов направляются в столицу страны – Вену.

Вена известна как "город мечты" – поэтому неудивительно, что миллионы людей со всей Европы стремятся посетить его достопримечательности – дворец Шенбрунн, Венский оперный театр и Музей естественной истории. Барочная архитектура столицы, исторические достопримечательности и яркая ночная жизнь создают идеальное сочетание, одинаково привлекательное для молодежи и старших путешественников.

К счастью, город привык к большому количеству туристов – но и другие части Австрии становятся все популярнее. В частности, Гальштат – это небольшой городок, где сейчас наблюдается огромный наплыв туристов. А все из-за невероятного горного хребта, красивые домики, водопады и соленые озера.

И городу – именно из которого, по слухам, черпали вдохновение для создания королевства Эренделл из мультфильма "Ледяное сердце", сейчас все же приходится бороться с чрезмерным туристом, пишет Business Insider. Там устанавливают заборы, чтобы загородить вид, а также пытаются ограничить количество туристических автобусов.

В Гальштате живет всего 800 жителей – и до пандемии количество туристов ежедневно могло достигать 10 000.

Что еще стоит знать туристам?