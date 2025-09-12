Такие события сделали выполнение рейсов из Вены несовместимым с бизнес-моделью авиакомпании, которая работает по принципу ультра-лоукоста. Какие маршруты будут отменены и что делать с уже приобретенными билетами, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Wizz Air.

Читайте также Немаленький бонус для пассажиров: в Ryanair начали действовать новые размеры ручной клади

Когда закроют базу Wizz Air в Вене?

Авиакомпания Wizz Air, которая открыла свою базу в Вене в 2018 году, планирует прекратить деятельность в этом городе. Сейчас авиакомпания эксплуатирует парк из 5 самолетов Airbus A321neo, которые обслуживают 28 маршрутов в 20 странах мира.

Закрытие будет происходить в два этапа:

с 26 октября 2025 года рейсы в испанский Бильбао и лондонский Гатвик будут прекращены, а два самолета выведут из эксплуатации. с 15 марта 2026 года завершат работу остальных трех самолетов, и Wizz Air полностью закроет свою венскую базу.

В то же время Wizz Air объявила о значительном увеличении операционных расходов в Венском аэропорту, что побудило ее к таким изменениям. В недавнем заявлении авиакомпания сообщила, что переориентирует свою деятельность на усиление присутствия на ключевых рынках Центральной и Восточной Европы.

Что делать пассажирам, которые имели билеты из Вены?

Лоукостер Wizz Air объявил, что свяжется непосредственно с пассажирами, которые приобрели билеты на рейсы, запланированные после приостановления маршрутов. Пострадавшим путешественникам будет предложено полный возврат средств на счет WIZZ или возможность перебронирования на альтернативный рейс.



Почему Wizz Air уходит из Вены / Фото Unsplash

Пассажирам, которые приобрели билеты у сторонних продавцов, рекомендуется обратиться за помощью к соответствующим агентствам или поставщикам.

Кроме того, авиакомпания советует австрийским путешественникам рассмотреть возможность использования ближайших аэропортов в Братиславе (Словакия) и Будапеште (Венгрия), где Wizz Air активно расширяет свою маршрутную сеть.

Что нужно знать о последних новостях Wizz Air?