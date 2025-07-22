Как пишет 24 Канал со ссылкой на страницу Wizz Air в Instagram, вскоре из второго аэропорта польской столицы можно будет улететь в Италию, Грецию, Испанию и не только. Подробнее о новых направлениях – далее в материале!
Читайте также Wizz Air сворачивает полеты в популярной стране: что произошло
Wizz Air запускает 11 новых маршрутов из Варшавы
Авиакомпания объявила, что с декабря 2025 года пассажиры смогут летать в несколько новых направлений из аэропорта "Варшава-Модлин":
- Милан-Бергамо (Италия);
- Альгеро (Италия);
- Бриндизи (Италия);
- Палермо (Италия);
- Афины (Греция);
- Барселона (Испания);
- Берген (Норвегия);
- Валлетта (Мальта);
- София (Болгария);
- Пафос (Кипр);
- Кишинев (Молдова).
Wizz Air открывает 11 маршрутов из Польши / Фото из инстаграма Wizz Air
По словам представителя авиакомпании Роланда Тишнера, Wizz Air намерен расширить свою деятельность в аэропорту, добавив два новых самолета Airbus Neo. Это расширение позволит лоукостеру ввести новые рейсы на регулярной основе.
После успешных переговоров, обсуждений и достижения согласия с руководством аэропорта Модлин, мы собираемся развернуть два новых самолета Airbus Neo в аэропорту Модлин, начиная с декабря,
– заявил Тишнер.
Продажа билетов еще не началась, но среди путешественников, которые ищут бюджетные варианты перелета в удобные пункты назначения вблизи украинской границы, уже сформировался ажиотажный спрос.
К слову, ранее Wizz Air заявила о запуске 6 новых рейсов из Бухареста.