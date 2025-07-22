Как пишет 24 Канал со ссылкой на страницу Wizz Air в Instagram, вскоре из второго аэропорта польской столицы можно будет улететь в Италию, Грецию, Испанию и не только. Подробнее о новых направлениях – далее в материале!

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Wizz Air запускает 11 новых маршрутов из Варшавы

Авиакомпания объявила, что с декабря 2025 года пассажиры смогут летать в несколько новых направлений из аэропорта "Варшава-Модлин":

Милан-Бергамо (Италия); Альгеро (Италия); Бриндизи (Италия); Палермо (Италия); Афины (Греция); Барселона (Испания); Берген (Норвегия); Валлетта (Мальта); София (Болгария); Пафос (Кипр); Кишинев (Молдова).



Wizz Air открывает 11 маршрутов из Польши / Фото из инстаграма Wizz Air

По словам представителя авиакомпании Роланда Тишнера, Wizz Air намерен расширить свою деятельность в аэропорту, добавив два новых самолета Airbus Neo. Это расширение позволит лоукостеру ввести новые рейсы на регулярной основе.

После успешных переговоров, обсуждений и достижения согласия с руководством аэропорта Модлин, мы собираемся развернуть два новых самолета Airbus Neo в аэропорту Модлин, начиная с декабря,

– заявил Тишнер.

Продажа билетов еще не началась, но среди путешественников, которые ищут бюджетные варианты перелета в удобные пункты назначения вблизи украинской границы, уже сформировался ажиотажный спрос.

К слову, ранее Wizz Air заявила о запуске 6 новых рейсов из Бухареста.