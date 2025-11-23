Для того, чтобы поездка прошла без проблем, стоит убедиться, что в вашей сумке нет запрещенных лекарств, сообщает 24 Канал со ссылкой на Zoll.

Какие лекарства нельзя перевозить через границу?

Правила относительно лекарств и медикаментов в разных странах часто отличаются. И те лекарства, которые привыкли употреблять украинцы, в странах ЕС могут быть под запретом, или же требуют специального разрешения.

Прежде всего, в ЕС нельзя вводить лекарства, содержащие содержащие наркотические или психотропные вещества. К ним относятся:

Ацеторфин;

Бронхоцин;

Бронхолитин;

Буфотенин;

Эфедрин;

Инсоновин;

Каффетин;

Кетанов;

Тодтерпин;

Метокситоин;

Нео Теофедрин;

Нурофен Плюс;

Седалгин;

Солутан;

Тефедрин-Н;

Терпинкод.

И таможенные правила ЕС дозоляють провозить до 20 таблеток каждого из этих препаратов – впрочем, только при наличии оригинальной упаковки, инструкции, и рецепта с печатью и подписью врача.

Еще один необычный для украинцев пример – это анальгин. В некоторых странах его продают только по рецепту, а в других вообще запретили из-за ряда побочных эффектов. Также стоит лишний раз проверить все препараты, содержащие барбитураты – например, валокордин, барбовал, корвалол и т.д. – во многих странах ЕС они запрещены.

Какие лекарства можно перевозить через границу?

Важно помнить простое правило: лекарства можно везти только для личных нужд на сумму не более, чем 430 евро на одного человека. Кроме того, нельзя ввозить лекарства, содержащие кодеин или эфедрин, пишет CDC.

Если врач выписал такие препараты, можно провозить до пяти упаковок по 20 таблеток каждого препарата, но только при наличии оригинальной упаковки с инструкцией и рецептом.

