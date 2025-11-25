Эксперты по путешествиям советуют туристам пересмотреть свои планы на отпуска на следующий год – и лучше не покупать путевок на Канарские острова, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Почему не стоит ехать на Канарские острова в 2026 году?

Испанский архипелаг, расположенный у северо-западного побережья Африки, полон популярными курортными местами – Гран-Канария, Тенерифе, Лансароте; вот только эксперты по путешествиям советуют пропустить эти места и выбрать в следующем году другие курорты.

Местные жители этих островов уже совсем не рады видеть туристов – их стало настолько много, что практически ежегодно происходят антитуристические протесты, которые, впрочем, никак не влияют на то, что с каждым годом путешественников становится только больше.



Канарские острова лучше не посещать в следующем году / Фото Pexels

Канарские острова – заслуженно одно из самых популярных мест отдыха. Только в 2025 году их посетили около 7,8 миллиона человек – что довольно невероятно, учитывая то, что на островах проживает всего 2,2 миллиона жителей. А за год аэропорты островов обслужили 27 миллионов человек – и это уже на 5% больше, чем в прошлом году, пишет Travel off Path.

Популярность курортов совсем не нравится местным – они жалуются, что туризм негативно влияет на их жизнь. Жители Тенерифе, например, выходили на протесты и требовали у местных властей принять меры для контроля количества путешественников, а также просят туристов учесть, что планы на отпуск могут портить жизнь людей на островах.

Одна из самых больших проблем на островах, что связана с наплывом людей – это движение транспорта. Поездка, что раньше занимала 40 минут, сейчас может затянуться более чем на час в одну сторону. Кроме того, из-за популярности курорта, отдых на Канарских островах может обойтись в немалые деньги – поэтому лучше выбрать другое направление с меньшим количеством людей.

Что еще стоит знать туристам?