Если вы планируете отдых на море, сначала лучше ознакомиться с иногда необычными запретами Испании и связанными с ними штрафами – иначе можно распрощаться с частью бюджета на путешествие, сообщает 24 Канал со ссылкой на Idealista.
За нарушение некоторых правил на испанских пляжах штрафы достаточно большие – до 3000 евро.
О каких штрафах на испанских пляжах нужно знать туристам?
Перед тем, как надеть купальник и отправиться на пляж в солнечной Испании, следует внимательно изучить список из этих 13 пунктов, чтобы не допустить роковой и достаточно дорогой ошибки.
- Домашние животные на пляже. На большинстве испанских пляжей все домашние животные, кроме собак-поводырей, под строгим запретом. И за купание вместе с мопсом или домашней свинкой придется заплатить 3000 евро. Впрочем, это не значит, что отдых с домашними любимцами совсем невозможен – в стране есть несколько пляжей, где это все же разрешено.
Но перед тем, как брать собаку или кота к берегу моря, следует все же ознакомиться с местными правилами.
- Пляжные вечеринки и громкая музыка. Эти активности в Испании строго регулируются, а штрафы за нарушение правил могут достигать до 22 евро за квадратный метр несанкционированной вечеринки. Кроме того, дополнительные 750 евро придется заплатить за слишком громкую музыку.
- Нелегальная уличная торговля. За это штраф достигает 1500 евро.
- Палатки и укрытия без разрешения. Если хочется бюджетно поехать в Испанию и пожить в палатке, лучше найти официальный кемпинг, иначе придется заплатить штраф от 1501 до 3000 евро.
- Использование мыла и шампуня в пляжных душевых. Морская соль в волосах и на коже, когда вы уже не плаваете в море – это действительно неприятно. Впрочем, лучше подождать с тщательным мытьем до отеля, иначе придется заплатить до 750 евро, пишет Express.
- Мочеиспускание в море. Да, за это также предусмотрен штраф – 750 евро.
- Ночевка на пляже. Даже если палатки нет, все еще можно попасть в проблемы. За ночевку на песчаном берегу могут оштрафовать от 40 до 1500 евро – и особенно жесткие штрафы в Валенсии.
- Бронирование места на пляже полотенцем. За то, что вы положите полотенце на пляже, но не будете действительно пользоваться местом, в Бенидорме придется заплатить 750 евро, а в Малаге – 300.
- Плавание под красным флагом. Не только опасно, но и дорого – штрафы достигают 3000 евро.
- Игра в падл-теннис. В таких районах, как Бенидорм, Сан-Хавьер и Мурсия это запрещено, и штрафы значительные – до 3000 евро.
- Курение. Большинство штрафов в Испании являются зонами, свободными от курения. И за нарушение этого правила придется заплатить до 450 евро.
- Употребление алкоголя. Иногда это игнорируется, и все же штрафы за употребление алкоголя не только на пляже, но и на набережной могут колебаться от 1500 до 3000 евро.
- Засорение. Лучше не оставлять за собой мусор – придется заплатить до 1500 евро.
