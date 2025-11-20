Если вы планируете отдых на море, сначала лучше ознакомиться с иногда необычными запретами Испании и связанными с ними штрафами – иначе можно распрощаться с частью бюджета на путешествие, сообщает 24 Канал со ссылкой на Idealista.

За нарушение некоторых правил на испанских пляжах штрафы достаточно большие – до 3000 евро.

О каких штрафах на испанских пляжах нужно знать туристам?

Перед тем, как надеть купальник и отправиться на пляж в солнечной Испании, следует внимательно изучить список из этих 13 пунктов, чтобы не допустить роковой и достаточно дорогой ошибки.

Домашние животные на пляже. На большинстве испанских пляжей все домашние животные, кроме собак-поводырей, под строгим запретом. И за купание вместе с мопсом или домашней свинкой придется заплатить 3000 евро. Впрочем, это не значит, что отдых с домашними любимцами совсем невозможен – в стране есть несколько пляжей, где это все же разрешено.

Но перед тем, как брать собаку или кота к берегу моря, следует все же ознакомиться с местными правилами.

Пляжные вечеринки и громкая музыка. Эти активности в Испании строго регулируются, а штрафы за нарушение правил могут достигать до 22 евро за квадратный метр несанкционированной вечеринки. Кроме того, дополнительные 750 евро придется заплатить за слишком громкую музыку.

Нелегальная уличная торговля. За это штраф достигает 1500 евро.

Палатки и укрытия без разрешения. Если хочется бюджетно поехать в Испанию и пожить в палатке, лучше найти официальный кемпинг, иначе придется заплатить штраф от 1501 до 3000 евро.

Использование мыла и шампуня в пляжных душевых. Морская соль в волосах и на коже, когда вы уже не плаваете в море – это действительно неприятно. Впрочем, лучше подождать с тщательным мытьем до отеля, иначе придется заплатить до 750 евро, пишет Express.

Мочеиспускание в море. Да, за это также предусмотрен штраф – 750 евро.

Ночевка на пляже. Даже если палатки нет, все еще можно попасть в проблемы. За ночевку на песчаном берегу могут оштрафовать от 40 до 1500 евро – и особенно жесткие штрафы в Валенсии.

Бронирование места на пляже полотенцем. За то, что вы положите полотенце на пляже, но не будете действительно пользоваться местом, в Бенидорме придется заплатить 750 евро, а в Малаге – 300.

Плавание под красным флагом. Не только опасно, но и дорого – штрафы достигают 3000 евро.

Игра в падл-теннис. В таких районах, как Бенидорм, Сан-Хавьер и Мурсия это запрещено, и штрафы значительные – до 3000 евро.

Курение. Большинство штрафов в Испании являются зонами, свободными от курения. И за нарушение этого правила придется заплатить до 450 евро.

Употребление алкоголя. Иногда это игнорируется, и все же штрафы за употребление алкоголя не только на пляже, но и на набережной могут колебаться от 1500 до 3000 евро.

Засорение. Лучше не оставлять за собой мусор – придется заплатить до 1500 евро.

