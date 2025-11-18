Сейчас назвать Сомали "туристической точкой мечты" все еще нельзя – но только за 2024 год страну посетили более 10 тысяч туристов, что на 50% больше, чем за год до того, сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

Почему в Сомали едет все больше туристов?

С начала гражданской войны в Сомали в 1990-х годах страну посещало действительно мало западных туристов – и несмотря на все ожидания, сейчас в этой восточноафриканской стране становится все больше иностранных отдыхающих.

И несмотря на то, что большинство западных правительств советуют воздержаться от любых путешествий в Сомали, за 2024 год примерно 10 000 туристов побывали в стране. Спрос на такой опасный туризм только растет – в этом году компания Untamed Borders, занимающаяся приключенческими турами, организовала рекордные 13 поездок в столицу Сомали Могадишо – а вот в 2023 году таких поездок было только две.

Причина проста: с 1 сентября 2025 года Сомали запустила новую систему электронных виз, направленную на упрощение процедуры въезда и увеличение количества путешественников. Впрочем, оптимизм относительно этой программы все еще осторожный, и его подрывают внутренние разногласия в стране, пишет TTW.

Два автономных региона, Сомалиленд и Пунтленд не признают новые визы – и это лишь подчеркивает ограничения центральной власти страны, даже несмотря на все попытки демонстрировать стабильность. Поездки в страну все еще не слишком безопасны, поделилась швейцарская путешественница Карин Зиннигер, побывавшая в Сомали в 2020 году.

Могадишо опасен. Вы чувствуете это, как только приземляетесь. Вам приходится спать в пределах безопасного периметра или "зеленой зоны". Даже там случаются бомбардировки,

– поделилась она.

И путешественница все же заметила, что прогулки по пляжам были безопасными. А вот когда она покидала "зеленую зону", ходить приходилось вместе с вооруженными колоннами под охраной полиции и военных.

Сомали все еще остается чрезвычайно опасной страной с "высокой угрозой похищения", и эти предупреждения совсем не теоретические – боевики "Аш-Шабаб" действуют по всей стране, в том числе и в столице, где группировка совершила несколько смертельных нападений и в 2025 году.

Большинство людей, путешествующих в Сомали, выполняют "миссии" побывать во всех странах, или же ищут экстремальные места.

