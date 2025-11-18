На Майорке очень много туристов – и это все больше беспокоит местное население. В течение последнего года на острове произошло несколько антитуристических протестов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Какие новые правила вводят на Майорке?

Местные власти Майорки планируют ввести одно новое правило, что может не понравиться одной группе туристов. Поэтому отдыхающим с большими кошельками, которые мечтают пришвартовать свою яхту на берегах острова уже совсем скоро придется искать новое место для нее за пределами популярного курорта.

Майорка хочет отдавать предпочтение местным жителям, когда говорится о приобретении швартовых мест в портах. Балеарские острова уже давно являются настоящим магнитом для туристов практически со всего мира, что миллионами посещают остров.

Только в предыдущем году на острове побывали 18,7 миллиона путешественников, что хотели насладиться великолепной едой, захватывающими природными ландшафтами и местными белоснежными пляжами. И несмотря на то, что большинство людей путешествуют самолетами, немало из них прибывают и собственными яхтами. Пристани для яхт появились на всех островах, чтобы удовлетворить этот спрос, и на Майорке их количество достигает 15 000, пишет Majorka Daily Bulletin.

Впрочем, местные жители от этого совсем не в восторге – ведь многие из них не могут позволить себе пришвартовать собственные лодки из-за конкуренции с состоятельными иностранцами. Поэтому местные власти Майорки хотят продвинуть поправку к новым законам о портах, что сейчас рассматриваются в парламенте.

Местная социалистическая партия PSIB настаивает, что приоритет в местах для швартовки должен предоставляться жителям, проживающих на острове пять лет или более. Кроме того, один из депутатов от партии заявляет, что существуют и аналогичные планы по недвижимости – вскоре на острове могут быть введены новые законы, запрещающие иностранцам покупать жилье на острове.

А правительство Испании тем временем имеет серьезные планы ввести налог в 100% на стоимость недвижимости, приобретенной нерезидентами из стран, не входящих в ЕС.

Какие еще новости из Испании стоит знать?