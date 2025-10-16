Українка Алла, що живе у Чехії, поділилася, на що доводиться витрачати гроші у Чехії та скільки потрібно для життя двох людей, повідомляє 24 Канал з посиланням на allakuidych.
Цікаво Італія запроваджує нові штрафи для туристів: які банальні дії обійдуться у 7000 євро і в'язницею
Скільки грошей потрібно на життя у Чехії?
Перша і найбільша стаття витрат українки у Чехії – це оренда квартири, і за неї доводиться віддавати 15 500 крон, разом з комунальними послугами. Після цього потрібно заплатити податки, що українка оплачує сама, і на них також йде 11 000.
Українка розповіла про витрати у Чехії: дивіться відео
Інтернет обходиться в 1200 на місяць. Їжу українка готує вдома сама, і тому гроші витрачає лише на продукти, а це обходиться у 10 000. Також родина має автівку, і на бензин витрачає щомісяця 2000 крон.
Окрім того, є витрати і на розваги.
Іноді ми замовляємо суші, або ж ходимо пограти в боулінг. І це ще мінус дві тисячі,
– поділилася дівчина.
Також 2000 гривень доводиться витрачати на догляд за собою та решту дрібниць. В перелік витрат українка не враховує покупку одягу, адже відбувається це не щомісяця, натомість великі покупки роблять за потреби.
У підсумку на базові потреби для двох людей у Чехії потрібно 44 тисячі крон на місяць.
Які ще новини про українців за кордоном варто знати?
- Українка, що живе в Німеччині, розповіла, яку відмінність помітила між німцями та українцями. Полягає вона у зовнішньому вигляді: німці переймаються про нього значно менше, ніж українці.
- Українка, що живе в Чехії, розповіла, що недооцінювала країну. Серед переваг життя там – безкоштовна медицина, якісна освіта та чимало можливостей для роботи.