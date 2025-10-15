Чимало українців зараз живуть за кордоном – і дівчина, що переїхала до Чехії, поділилася, що їй подобається у країні, повідомляє 24 Канал з посиланням на larisachepyha. А ось єдиним недоліком Чехії вона вважає те, що раніше недооцінювала цю країну.

Цікаво "Кінцева сума болюча": скільки витрачає пара в Канаді за місяць

Які переваги життя в Чехії?

Українка переконана, що в Чехії вона може "жити", тим часом як на українську зарплату доводилося тільки "існувати". В Україні їй доводилося жити від зарплати до зарплати, а у Чехії це змінилося.

Одна з основних переваг життя за кордоном для дівчини – відсутність проблем у пошуку роботи.

Тут є безліч заводів, ресторанів, прибирання. А якщо ви маєте якусь освіту, чи знаєте мову, то вам тут взагалі двері відчинені скрізь,

– поділилася українка.

Ще один плюс Чехії – доступні ціни на продукти. У магазинах дуже часто є різні акції та знижки, і на них можна суттєво заощадити.

Українка розповіла про життя в Чехії: дивіться відео

Згадала українка також і про освіту та медицину. Навчання у Чехії на дуже високому рівні.

Знаю, що більшість зараз кричатимуть, що медицина тут – дно. Ну а я скажу, що це неправда, – додала вона.

Українка переконана, що у Чехії дуже кваліфіковані лікарі, які не виписуватимуть ліки "без зайвої на те потреби". Окрім того, медицина у країні безплатна завдяки страхуванню. А заробітні зарплати у Чехії, за її словами, достатньо високі, аби заплатити за страхування та "нормально жити".

Які ще новини про українців за кордоном варто знати?