Про це вона розповіла у своєму відео у тіктоці, передає 24 Канал.

Дивіться також Відомий курорт в Італії почне відмовляти туристам

Які мінуси життя в Італії?

Італія чудова для відпочинку, але не для життя

За словами дівчини, Італія – це ідеальне місце для подорожей, проте постійно жити там складно. Там є море, гори, архітектура, але коли минає ейфорія, стає просто нудно.

Мовний бар'єр і ментальні відмінності

Інша проблема – спілкування. Навіть у великих містах англійську мову знають не всі, а без знання італійської важко знайти друзів або роботу. До того ж в італійців зовсім інші інтереси, звички та навіть гумор. Вони дуже сімейні, але в коло "своїх" чужинців пускають рідко.

Українка розповіла про особливості життя в Італії: дивіться відео

Як живуть українці в Італії?

Після 2022 року Італія стала одним із головних напрямків для українців, які рятувалися від війни. За даними Міністерства внутрішніх справ Італії, у країні нині проживає понад 170 тисяч громадян України, більшість із них – жінки.

Італія приваблює кліматом, морем і культурою, але, як зазначають самі українці, адаптація там потребує терпіння – і, головне, знання мови.

За даними ISTAT, 56% українців мешкають на півночі Італії, 23% – у Ломбардії, 8% – у Мілані.

Яка країна ЄС є найкращою для переїзду?