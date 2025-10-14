Об этом она рассказала в своем видео в тиктоке, передает 24 Канал.

Какие минусы жизни в Италии?

Италия замечательная для отдыха, но не для жизни

По словам девушки, Италия – это идеальное место для путешествий, однако постоянно жить там сложно. Там есть море, горы, архитектура, но когда проходит эйфория, становится просто скучно.

Языковой барьер и ментальные различия

Другая проблема – общения. Даже в больших городах английский язык знают не все, а без знания итальянского трудно найти друзей или работу. К тому же у итальянцев совсем другие интересы, привычки и даже юмор. Они очень семейные, но в круг "своих" чужаков пускают редко.

Как живут украинцы в Италии?

После 2022 года Италия стала одним из главных направлений для украинцев, которые спасались от войны. По данным Министерства внутренних дел Италии, в стране сейчас проживает более 170 тысяч граждан Украины, большинство из них – женщины.

Италия привлекает климатом, морем и культурой, но, как отмечают сами украинцы, адаптация там требует терпения – и, главное, знания языка.

По данным ISTAT, 56% украинцев живут на севере Италии, 23% – в Ломбардии, 8% – в Милане.

