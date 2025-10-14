Об этом она рассказала в своем видео в тиктоке, передает 24 Канал.
Смотрите также Известный курорт в Италии начнет отказывать туристам
Какие минусы жизни в Италии?
- Италия замечательная для отдыха, но не для жизни
По словам девушки, Италия – это идеальное место для путешествий, однако постоянно жить там сложно. Там есть море, горы, архитектура, но когда проходит эйфория, становится просто скучно.
- Языковой барьер и ментальные различия
Другая проблема – общения. Даже в больших городах английский язык знают не все, а без знания итальянского трудно найти друзей или работу. К тому же у итальянцев совсем другие интересы, привычки и даже юмор. Они очень семейные, но в круг "своих" чужаков пускают редко.
Украинка рассказала об особенностях жизни в Италии: смотрите видео
Как живут украинцы в Италии?
- После 2022 года Италия стала одним из главных направлений для украинцев, которые спасались от войны. По данным Министерства внутренних дел Италии, в стране сейчас проживает более 170 тысяч граждан Украины, большинство из них – женщины.
- Италия привлекает климатом, морем и культурой, но, как отмечают сами украинцы, адаптация там требует терпения – и, главное, знания языка.
- По данным ISTAT, 56% украинцев живут на севере Италии, 23% – в Ломбардии, 8% – в Милане.
Какая страна ЕС является лучшей для переезда?
Украинка рассказала, что Румыния является лучшей страной ЕС для переезда, отмечая ее стремительное развитие и освоение европейских средств.
Жизнь в Румынии подходит тем, кто готов интегрироваться и учить местный язык, поскольку страна предлагает безопасность, низкие цены на жилье и продукты, а также доброжелательных людей.