Многие украинцы сейчас живут за границей – и девушка, переехавшая в Чехию, поделилась, что ей нравится в стране, сообщает 24 Канал со ссылкой на larisachepyha. А вот единственным недостатком Чехии она считает то, что раньше недооценивала эту страну.
Какие преимущества жизни в Чехии?
Украинка убеждена, что в Чехии она может "жить", тем временем как на украинскую зарплату приходилось только "существовать". В Украине ей приходилось жить от зарплаты до зарплаты, а в Чехии это изменилось.
Одно из основных преимуществ жизни за границей для девушки – отсутствие проблем в поиске работы.
Здесь есть множество заводов, ресторанов, уборка. А если вы имеете какое-то образование, или знаете язык, то вам здесь вообще двери открыты везде,
– поделилась украинка.
Еще один плюс Чехии – доступные цены на продукты. В магазинах очень часто есть различные акции и скидки, и на них можно существенно сэкономить.
Вспомнила украинка также и об образовании и медицине. Обучение в Чехии на очень высоком уровне.
Знаю, что большинство сейчас будут кричать, что медицина здесь – дно. Ну а я скажу, что это неправда, – добавила она.
Украинка убеждена, что в Чехии очень квалифицированные врачи, которые не будут выписывать лекарства "без лишней на то необходимости". Кроме того, медицина в стране бесплатная благодаря страхованию. А заработные зарплаты в Чехии, по ее словам, достаточно высокие, чтобы заплатить за страхование и "нормально жить".
