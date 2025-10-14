Цены на продукты могут очень сильно отличаться в зависимости от страны, сообщает 24 Канал со ссылкой на amerikation_. И украинка показала, что можно купить на 150 долларов в оптовом румынском магазине Selgros.

Какие цены в магазинах Румынии?

В магазине, в котором закупала продукты украинка, все продается большими блоками. На 150 долларов, или же 6500 гривен, ей удалось купить:

две пачки кукурузных палочек – 39 гривен;

упаковка батончиков с нугой – 320 гривен;

Соломка, бублики и печенье – 75 гривен;

две упаковки сардин в томате – 72 гривны;

две банки тунца в масле – 244 гривны;

два килограмма креветок – 825 гривен;

замороженная скумбрия – 367 гривен;

1,5 килограмма филе лосося – 1116 гривен.

В Румынии, по словам украинки, морепродуктов немного, и поэтому приходится покупать замороженную рыбу или креветки.

Украинка рассказала о ценах в Румынии: смотрите видео

Кроме этого, к покупкам женщины вошли также:

1,5 килограмма моцареллы – 495 гривен;

две упаковки риса – 163 гривны;

два килограмма крем-сыра – 735 гривен;

пачка масла – 121 гривна;

два лимона – 40 гривен;

листья нори – 102 гривны;

дыня – 127 гривен.

Хотя фрукты покупаем в основном на базарах. На местных рынках они гораздо вкуснее,

– поделилась украинка.

Также в продуктовую корзину попали:

целая курица – 300 гривен;

килограмм фарша – 204 гривны;

4 бутылки пива – 220 гривен;

газированная вода – 43 гривны;

две бутылки сладкой газировки – 184 гривны;

Мешок картофеля на 10 килограммов обошелся украинке всего в 200 гривен, а такое же количество лука стоило 240 гривен. Но в оптовом магазине девушка покупает не все: молочные продукты и большинство мяса она покупает в меньших местных магазинах.

