Ціни на продукти можуть дуже сильно відрізнятися залежно від країни, повідомляє 24 Канал з посиланням на amerikation_. І українка показала, що можна купити на 150 доларів у гуртовому румунському магазині Selgros.
Які ціни в магазинах Румунію?
У магазині, в якому закупляла продукти українка, все продається великими блоками. На 150 доларів, або ж 6500 гривень, їй вдалося купити:
- дві пачки кукурудзяних паличок – 39 гривень;
- упаковка батончиків з нугою – 320 гривень;
- Соломка, бублики та печиво – 75 гривень;
- дві упаковки сардин в томаті – 72 гривні;
- дві банки тунця в олії – 244 гривні;
- два кілограми креветок – 825 гривень;
- заморожена скумбрія – 367 гривень;
- 1,5 кілограма філе лосося – 1116 гривень.
У Румунії, за словами українки, морепродуктів небагато, і тому доводиться купувати заморожену рибу чи креветки.
Українка розповіла про ціни у Румунії: дивіться відео
Окрім цього, до покупок жінки ввійшли також:
- 1,5 кілограма моцарели – 495 гривень;
- дві упаковки рису – 163 гривні;
- два кілограми крем-сиру – 735 гривень;
- пачка масла – 121 гривня;
- два лимони – 40 гривень;
- листки норі – 102 гривні;
- диня – 127 гривень.
Хоча фрукти купуємо в основному на базарах. На місцевих ринках вони набагато смачніші,
– поділилася українка.
Також до продуктового кошика потрапили:
- ціла курка – 300 гривень;
- кілограм фаршу – 204 гривні;
- 4 пляшки пива – 220 гривень;
- газована вода – 43 гривні;
- дві пляшки солодкої газованки – 184 гривні;
Мішок картоплі на 10 кілограмів обійшовся українці всього у 200 гривень, а така ж кількість цибулі коштувала 240 гривень. Але в гуртовому магазині дівчина купує не все: молочні продукти та більшість м'яса вона купує у менших місцевих магазинах.
