Ціни на продукти можуть дуже сильно відрізнятися залежно від країни, повідомляє 24 Канал з посиланням на amerikation_. І українка показала, що можна купити на 150 доларів у гуртовому румунському магазині Selgros.

Які ціни в магазинах Румунію?

У магазині, в якому закупляла продукти українка, все продається великими блоками. На 150 доларів, або ж 6500 гривень, їй вдалося купити:

дві пачки кукурудзяних паличок – 39 гривень;

упаковка батончиків з нугою – 320 гривень;

Соломка, бублики та печиво – 75 гривень;

дві упаковки сардин в томаті – 72 гривні;

дві банки тунця в олії – 244 гривні;

два кілограми креветок – 825 гривень;

заморожена скумбрія – 367 гривень;

1,5 кілограма філе лосося – 1116 гривень.

У Румунії, за словами українки, морепродуктів небагато, і тому доводиться купувати заморожену рибу чи креветки.

Українка розповіла про ціни у Румунії: дивіться відео

Окрім цього, до покупок жінки ввійшли також:

1,5 кілограма моцарели – 495 гривень;

дві упаковки рису – 163 гривні;

два кілограми крем-сиру – 735 гривень;

пачка масла – 121 гривня;

два лимони – 40 гривень;

листки норі – 102 гривні;

диня – 127 гривень.

Хоча фрукти купуємо в основному на базарах. На місцевих ринках вони набагато смачніші,

– поділилася українка.

Також до продуктового кошика потрапили:

ціла курка – 300 гривень;

кілограм фаршу – 204 гривні;

4 пляшки пива – 220 гривень;

газована вода – 43 гривні;

дві пляшки солодкої газованки – 184 гривні;

Мішок картоплі на 10 кілограмів обійшовся українці всього у 200 гривень, а така ж кількість цибулі коштувала 240 гривень. Але в гуртовому магазині дівчина купує не все: молочні продукти та більшість м'яса вона купує у менших місцевих магазинах.

