Вже наприкінці цього тижня в Польщі слід очікувати значних морозів – у деякі дні температура може опуститися навіть до -18 градусів вночі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Meteo IMGW.

Коли у Польщі почнуться морози?

Вже у вівторок у деяких регіонах Польщі оголосили жовте та помаранчеве попередження щодо погоди – на північному сході, у центральних регіонах та на південному сході очікуються морози та снігопади.

Окрім того, водіям слід остерігатися ожеледиці. Частину Польщі раніше вже накрили потужні снігопади, втім, після короткої зупинки вони поновляться знову. Цього разу вони охоплять південно-східну частину країни, і очікується, що в деяких районах може випасти до 25 сантиметрів снігу, або ж навіть більше. Це може призвести до перебоїв у русі транспорту, пише Оnet.

Цього разу опади у Польщі будуть рухатися з Балкан у напрямку України. Очікується, що хмари принесуть значні снігопади, глибина яких перевищуватиме пів метра. Посилення опадів варто очікувати в ніч з середи на четвер та у четвер – снігопад охопить Малопольський, Люблінський та Підкарпатський регіони.

Саме тут будуть найбільші опади – очікується від 25 до 35 сантиметрів опадів. А ось на заході країни опади будуть незначні, або ж їх не буде взагалі.

Ще одна хвиля снігу очікується наприкінці тижня, але вона торкнеться лише західних та південних регіонів.

