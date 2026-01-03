Так шукають, наприклад, будь-які будівельні порушення. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на видання In Poland.

Дивіться також Багатьом доведеться шукати роботу: що буде з виплатами для українців за кордоном у 2026 році

Що означають перевірки квартир у Польщі?

Часто у соціальних мережах мешканці великих міст Польщі публікують стурбовані дописи про те, що їх відвідали "якісь державні інспектори".

"Вони стукають у двері та запитують, хто там живе", – пишуть люди.

Такі перевірки не є незвичними. Їх проводять компанії з управління нерухомістю у межах програми "Знай свого орендаря". Вона діє у Варшаві уже впродовж багатьох років.

Кожна квартира передається за визначеними правилами, яких орендар має дотримуватися.

Тому інспектори й здійснюють перевірки по квартирах, аби впевнитися, що житло використовується відповідно до договору, або чи орендар не надав його комусь в безкоштовне користування без згоди орендодавця.

Можуть контролери звернути увагу й на загальний технічний стан квартири.

Масштаби цих контрольних заходів значні. У деяких районах Варшави по кілька тисяч перевірок на рік.

Втім, невдовзі такі перевірки можуть почати здійснювати принаймні раз на 5 років. Вони стосуватимуться й договорів, укладених до 2019 року.

Ще один нюанс – можна буде втратити житлові субсидії, якщо кількість осіб, які фактично проживають у квартирі, менша ніж заявлено.

Останні новини Польщі