Уже в конце этой недели в Польше следует ожидать значительных морозов – в некоторые дни температура может опуститься даже до -18 градусов ночью, сообщает 24 Канал со ссылкой на Meteo IMGW.

Интересно Статистика ужасает: омбудсмен назвал, сколько людей на самом деле выехали за границу

Когда в Польше начнутся морозы?

Уже во вторник в некоторых регионах Польши объявили желтое и оранжевое предупреждение о погоде – на северо-востоке, в центральных регионах и на юго-востоке ожидаются морозы и снегопады.

Кроме того, водителям следует остерегаться гололеда. Часть Польши ранее уже накрыли мощные снегопады, впрочем, после короткой остановки они возобновятся снова. На этот раз они охватят юго-восточную часть страны, и ожидается, что в некоторых районах может выпасть до 25 сантиметров снега, или даже больше. Это может привести к перебоям в движении транспорта, пишет Оnet.

На этот раз осадки в Польше будут двигаться с Балкан в направлении Украины. Ожидается, что облака принесут значительные снегопады, глубина которых будет превышать полметра. Усиление осадков следует ожидать в ночь со среды на четверг и в четверг – снегопад охватит Малопольский, Люблинский и Подкарпатский регионы.

Именно здесь будут наибольшие осадки – ожидается от 25 до 35 сантиметров осадков. А вот на западе страны осадки будут незначительные, или же их не будет вообще.

Еще одна волна снега ожидается в конце недели, но она коснется только западных и южных регионов.

Какие еще новости из Польши стоит знать?