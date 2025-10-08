Чимало українців переїжджають за кордон, і багато хто обирає для цього Іспанію, повідомляє 24 Канал з посиланням на roksi.sk.

Який регіон Іспанії обрати для життя?

Українка вже понад рік тому переїхала з Польщі до Іспанії, і для життя обрала місто Ірун, що розташоване у Країні Басків.

Ірун – це місто з дуже зручним розташуванням. Зовсім поруч Франція, і недалеко неймовірно красиве узбережжя океану,

– поділилася блогерка.

Українка вважає, що цей регіон Іспанії чудово підходить для життя, і причин в цього кілька.

Клімат та природа

Якщо хочеться тепла, але не спеки, тоді Країна Басків стане ідеальним варіантом. Літо у регіоні м'яке, а зими – досить теплі. Часом дощить, але цей дощ підтримує природу свіжою та зеленою. Окрім того, у Країні Басків поєдналися і неймовірний океан, і гори.

Мова та люди

Країна Басків має свою мову, але місцеві мешканці можуть вільно говорити іспанською.

Люди тут привітні, усміхнені та максимально доброзичливі до українців,

– розповіла жінка.

Робота

Чоловікам знайти роботу у регіоні дуже просто, адже є чимало вакансій у сфері вантажних перевезень. За словами блогерки, для жінок без знання мови складніше, та якщо вивчити іспанську, можливості з'являються.

Побут

Ірун – це дуже чисте місто, в якому миють навіть асфальт. Рівень злочинності дуже низький: можна спокійно залишати машину у темному провулку та не перейматися за неї.

Житло

Ціни на житло у великих іспанських містах трохи "кусаються", втім, це компенсується тим, що й заробітна плата там також вища.

Окрім того, українка згадала про ще один важливий момент: українцям тут не відмовляють у тимчасовому захисті навіть у випадку, якщо він вже був оформлений в іншій країні.

