Поточна статистика показує цифри, які свідчать про те, що чимало українських мігрантів сприймає своє перебування в Польщі як тимчасове. Про це розповідає 24 Канал з посиланням на дослідження Gremi Personal.

Як українці відчувають себе у Польщі?

Нещодавнє дослідження показало, що в той час, як 80% українців, які проживають у Польщі, мають стабільну роботу, лише 11% відчувають себе повністю інтегрованими в польське суспільство. Така диспропорція свідчить про те, що багато українських мігрантів розглядають своє перебування в Польщі як тимчасове.

Опитування також показує, що 17,9% респондентів мають намір повернутися в Україну якнайшвидше, а ще 10,4% розглядають свій переїзд до Польщі як короткострокову угоду.

45,3% опитаних не визначилися зі своїми майбутніми планами, вирішивши почекати, як розвиватиметься ситуація. І лише 13,2% висловили готовність залишитися на постійне місце проживання за сприятливих умов.

Основні бар'єри інтеграції:

соціальна ізоляція,

упереджене ставлення місцевого населення.

Майже половина українців рідко або ніколи не спілкуються з поляками поза межами свого робочого місця. А 69% респондентів повідомили, що стикалися з випадками упередженого ставлення або неповаги під час спілкування.

