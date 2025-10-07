Чимало українців за кордоном прагнуть отримати соціальне житло – коли доводиться платити тільки частину від вартості оренди, повідомляє 24 Канал з посиланням на yuliia.tchoupe.

Як виглядає соціальне житло в Іспанії?

Українка Юлія, що живе в Іспанії, очікувала на надання соціального житла два роки та 11 місяців.

Соціальне житло – це коли ти платиш тільки 40–50% від оренди житла. Ти підписуєш контракт на 20 років, і ціна на оренду не змінюється протягом цього часу,

– поділилася українка.

Жінці вдалося отримати квартиру, що має три спальні та вітальню, а також великий балкон. Окрім того, є місце на стоянці на дві машини та кімната в підвалі для зберігання речей. Ціна оренди такого помешкання – 1077 євро разом з комунальними послугами.

Українка показала соціальне житло в Іспанії: дивіться відео

Організація, через яку українка шукала соціальне житло, надавала три варіанти квартир. Та якщо людина відмовляється від усіх трьох, її знімають з черги. Квартира, яку зрештою орендувала блогерка, була третьою з запропонованих.

У нас опалення в підлозі, квартира дуже тепла і дуже простора. Головне для мене було те, що я не відчувала запаху грибка,

– додала блогерка.

Квартира, в яку заїхала українка, була пуста, проте з ремонтом: пофарбованими стінами та новими трубами. Також була нова ванна кімната та умивальник на кухні – а ось все інше довелося купувати самостійно.

